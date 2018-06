Lechia złożyła wstępną ofertę w sprawie transferu Jakuba Koseckiego. Chęć pozyskania akurat tego piłkarza klubu wynika z faktu, że gdański zespół może stracić swojego dotychczasowego skrzydłowego Joao Oliveirę. Piłkarz ten grał na zasadzie wypożyczenia z FC Luzern. Po sezonie skończyło się wypożyczenie i Lechia ma możliwość pierwokupu tego gracza za 400 tys. euro. Jednak z tej opcji klub nie skorzysta. Dlatego w Gdańsku rozważany jest transfer Koseckiego ze Śląska.

Kosecki ma kontrakt ze Śląskiem do 30 czerwca 2020 roku. Piłkarz zarabia około 63 tys. zł miesięcznie.

Problem w tym – co wiemy nieoficjalnie – że Lechia oferuje tylko 150 tys. euro. Dla Śląska to zbyt małe pieniądze. Wrocławski klub rozważyłby możliwość transferu swojego skrzydłowego, jeśli Lechia zaoferowałby co najmniej dwa razy większą sumę, czyli 300 tysięcy euro.

Jednak Lechia spore pieniądze jest gotowa wyłożyć tylko w przypadku młodych zawodników. A Kosecki ma 28 lat.