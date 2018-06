W minionym roku Dolnośląski Urząd Wojewódzki wydał ponad 17 tys. zezwoleń na pracę dla obywateli Ukrainy, a w tym roku – tylko do końca kwietnia – już ponad 5 tys. We Wrocławiu przy bezrobociu wynoszącym w lutym 2,2 proc. wciąż brakuje rąk do pracy. Ukraińcy, którzy chcą legalnie zatrudnić się w Polsce, musieli jednak do tej pory wystawać w długich kolejkach w urzędzie.

Zdarza się, że na załatwienie formalności czekają rok. W podobnej sytuacji są także obywatele innych krajów.

Kto pierwszy, ten lepszy

W marcu wojewoda dolnośląski zapowiadał, że od początku kwietnia zacznie działać system „Kolejkowicz”, który umożliwi rezerwację wizyt przez internet i przyspieszy obsługę klientów. Termin został przesunięty na maj, ale wreszcie się udało. Nie trzeba już stać w kolejkach lub wydzwaniać, by umówić się z urzędnikiem. Można to zrobić za pośrednictwem portalu urzędu wojewódzkiego. Wystarczy kliknąć w zakładkę „rezerwacja wizyty” i zalogować się. Potem wyświetli się kalendarz, gdzie zaznaczone są wolne terminy wizyt. Tu niestety kończą się dobre wiadomości, bo nowy system działa tak, że trzeba mieć dużo szczęścia i cierpliwości, by zarezerwować wolny termin. Pod koniec maja wszystkie były już zajęte aż do drugiej połowy lipca. – Kalendarz dla usług cudzoziemskich daje możliwość rezerwacji wizyty z min. 30-dniowym wyprzedzeniem, i tak w dniu 30 maja 2018 r. po godz. 19 otworzyły się wolne rezerwacje dla kolejnego dnia, tj. 17 lipca 2018 r. (i analogicznie każdego następnego dnia). Zaznaczyć należy, że wolne miejsca są rezerwowane natychmiast po uwolnieniu każdego dnia – przyznaje Sylwia Jurgiel, rzecznik wojewody.