Niedzielne zajęcia w stołówce Gminy Żydowskiej były wyjątkowo oblegane - wzięło w nich udział 26 osób, chętnych było przynajmniej drugie tyle. Rebecyn, czyli żona wrocławskiego rabina, zadbała o to, żeby oprócz dań w Polsce już dość dobrze znanych, jak szakszuka czy humus, pojawiły się nowości, jak eija, czyli omlet z mąką macową i świeżymi ziołami; mujadara, czyli ryż z karmelizowaną cebulą; czy malabi, deser z mąki ryżowej, gotowanej na mleku ze śmietanką i wodą różaną.

Z wykładu poprzedzającego warsztat można było się dowiedzieć, że choć kuchnię Izraela z polską łączą niektóre składniki, to już sposób ich użycia bywa zupełnie inny - powszechnie wykorzystuje się nie tylko sok z cytryny, ale i skórkę, zamiast suszonych ziół stosuje się świeże i to w dużej ilości. Są oczywiście wyjątki - nie byłoby kuchni izraelskiej bez tahini, czyli pasty sezamowej - na jej bazie powstaje m.in. humus, mąki macowej czy wody różanej dodawanej do deserów.