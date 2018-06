Andrzej Dadełło to w polskiej piłce postać nietypowa. Znalazł się w gronie biznesmenów, którzy funkcjonując w sporcie, wydają własne pieniądze. A przecież nie jest to regułą. Na przykład Śląsk Wrocław od lat w dużej mierze utrzymywany jest z miejskich środków, a kolejne milionowe dotacje wzbudzają coraz to większe emocje wśród mieszkańców. A inny lokalny rywal, Zagłębie Lubin, współfinansowany jest przez KGHM – jedną z największych spółek w kraju, prowadzącą miliardowe inwestycje na całym świecie.

Tymczasem Miedź Legnica funkcjonuje głównie dzięki środkom Dadełły i pieniądzom coraz szerszej grupy lokalnych firm.

O Miedzi dowiedział się z „Wyborczej”

Dadełło jest prezesem grupy kapitałowej DSA Financial Group, zajmującej się doradztwem finansowym i ubezpieczeniami. Spółka siedzibę ma we Wrocławiu i działa od prawie 20 lat. Obsługuje około 700 tys. klientów, nie tylko w Polsce, ale też m.in. w Czechach i na Słowacji.