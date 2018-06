Kiedy w połowie 2017 roku po raz pierwszy odwiedzili go w więzieniu, przywitał ich: „Panowie, czekałem na was”. Chociaż przez chwilę bał się, że to głupi żart.

– Trudno było mi uwierzyć, że w końcu ktoś uważa, że jestem niewinny. Traktowali mnie zupełnie inaczej niż wszyscy poprzedni policjanci i prokuratorzy. Jak człowieka. W więzieniu nie miałem imienia. Mówili do mnie Komenda, a dla nich byłem panem Tomkiem. Zabrali mnie na przesłuchanie, potem na badania DNA i odcisku szczęki. Wyniki DNA szybko mnie wykluczyły, pół roku czekaliśmy na szczękę. Nie mogłem się doczekać i cały czas do nich wydzwaniałem – wspomina Tomasz Komenda.

Funkcjonariusz Remigiusz nie odpuszcza

Do pana Remigiusza wydzwaniała też jego mama Teresa Klemańska. – Nigdy nie okazał mi zniecierpliwienia, chociaż naprawdę byłam już natrętna. Czasem się denerwowałam, że nie odbiera. Oddzwaniał później i tłumaczył, że przecież nie może rozmawiać w czasie prowadzonych przesłuchań. Kiedyś odebrała jego żona. Uspokoiła mnie, że zna Remika i że on nie odpuści, dopóki nie doprowadzi tej sprawy do końca – opowiada pani Teresa.