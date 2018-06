Informacje o zarobkach sejmikowych radnych przynoszą ich opublikowane właśnie oświadczenia majątkowe. Jak wynika z zestawienia, lokalnym działaczom PiS dobrze powodziło się dzięki stanowiskom w kontrolowanym przez PiS państwowym KGHM.

Do października 2016 roku kombinatem rządził Krzysztof Skóra. Po utracie stanowiska, już w 2017 roku, z tytułu odprawy i zakazu konkurencji były prezes zarobił jednorazowo 700 tys. zł. Obecnie Skóra jest członkiem zarządu należącej w części do skarbu państwa spółki Kogeneracja z Wrocławia.

Komu radę, komu zarząd?

Razem ze Skórą dobrze płatną posadę dyrektora naczelnego KGHM ds. zarządzania kapitałem ludzkim stracił radny Radosław Pobol z Głogowa. Szybko jednak został prokurentem w należącej do kombinatu spółki KGHM Zanam. W niej w ubiegłym roku zarobił 630 tysięcy.

Wśród sejmikowych radnych PiS, którzy dostali posady w spółkach związanych z lubińskim koncernem, jest także Piotr Sosiński z Wałbrzycha. W oświadczeniu majątkowym wykazał on, że jako prezes spółki Interferie SA zarobił w 2017 roku blisko 400 tys. zł. Z kolei Piotr Dytko (w klubie sejmikowych radnych PiS reprezentuje Porozumienie Jarosława Gowina) zmienił niedawno fotel prezesa należącego do KGHM Cuprum na EIT Plus. W Cuprum zarobił w ub. roku 430 tys. zł.