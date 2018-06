3 ZDJĘCIA Ireneusz Zyska będzie kandydatem prawicy na prezydenta Wałbrzycha (fot. ireneusz-zyska.pl)

Świebodziczanin Ireneusz Zyska będzie kandydatem prawicy na prezydenta Wałbrzycha, drugiego co do wielkości miasta na Dolnym Śląsku. W tym tygodniu oficjalnie zaprezentowano jego kandydaturę. W kampanii ma go wspierać sam premier Morawiecki.