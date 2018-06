Ciało radnego znaleziono w czwartek ok. godz. 13, po całonocnych poszukiwaniach, które wszczęto na wniosek rodziny. Odnaleźli je zaangażowani w poszukiwania kibice Chrobrego Głogów, z którymi związany był Chruszcz. Wisiało na słupie energetycznym koło miejscowości Droglowice, kilkanaście kilometrów od Głogowa, w miejscu, które lubił odwiedzać, by łowić ryby. Ale choć mogło to wskazywać na samobójstwo, bliscy polityka wykluczają, że mógł targnąć się na życie.

Sugerują natomiast, że Chruszcz zaangażowany był w tropienie lokalnych afer i mógł się komuś narazić. Taką wersję śmierci radnego kolportuje również tabloid „Fakt”, według którego polityk umówiony był na spotkanie z agentem CBA, z którym rozmawiać miał o głogowskich nieprawidłowościach. Na spotkanie jednak nie dotarł.

W piątek odbyła się sekcja zwłok radnego.

– Na szyi denata ujawniono bruzdę wisielczą – mówi „Wyborczej” Lidia Tkaczyszyn, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy, która prowadzić będzie śledztwo w sprawie śmierci Pawła Chruszcza.