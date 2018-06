W środę 30 maja policjanci ukarali mandatami grupę crossowców za nielegalny wjazd do lasu. Chcieli też zatrzymać do kontroli motocyklistę z Niemiec, który wjechał na jeden ze szlaków w Karkonoskim Parku Narodowym. Mężczyzna zignorował jednak polecenie i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli w pościg.

- Udało się go zatrzymać w okolicach Jagniątkowa - informuje Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji. - Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie. Został ukarany łączną karą grzywny w wysokości 6 tys. zł, ma roczny zakaz prowadzenia pojazdów na terenie Polski oraz zabezpieczono mu motocykl o wartości 30 tysięcy złotych na poczet przyszłych kar za nielegalny wjazd do lasu i niezatrzymanie się do kontroli drogowej.

"Motocyklista liczył na to, że zapłaci mandat i będzie mógł pojechać dalej, ale srodze się zawiódł. Mężczyzna spędził też prawie dwie doby w policyjnym areszcie, z którego od razu trafił przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. Zatrzymanie niemieckiego kierowcy to efekt wspólnej akcji straży Karkonoskiego Parku Narodowego i jeleniogórskiej policji" - chwali się KPN na Facebooku.