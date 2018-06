To największa taka inwestycja na obiekcie użyteczności publicznej: cała elewacja budynku przy placu Grunwaldzkim, w którym działa Centrum Dydaktyczno-Naukowe, została przebudowana. Dzięki panelom fotowoltaicznym, gmach Uniwersytetu Przyrodniczego zyskał własne źródło energii.

– Koszt przebudowy elewacji to łącznie ponad 7 mln zł, ale wartość takich inwestycji trzeba określać inaczej. To nie tylko oszczędności, ale także wpływ na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do środowiska. Uniwersytet Przyrodniczy uczestniczy w różnych projektach antysmogowych prowadzonych w mieście i to jest nasz kolejny wkład w walkę o czyste powietrze. A przy okazji, nasi studenci zyskali możliwość praktycznego poznania działania instalacji solarnych – wylicza prof. Adam Szewczuk, prorektor UPWr odpowiedzialny za rozwój uczelni.

Panele na budynku UP mają łączną moc szczytową 80 kWp (przyjmuje się, że panel skierowany na południe mający 1 kWp wyprodukuje w ciągu roku ok. 900–1100 kWh energii elektrycznej).