Jak informuje kom. Kamil Rynkiewicz z KWP we Wrocławiu, od środy trwały poszukiwania mężczyzny, który tego dnia, ok. godz. 6.30, wyszedł z domu i do niego nie wrócił. Nie nawiązał też kontaktu z bliskimi. - Informację o jego zaginięciu otrzymaliśmy około godz. 22 - dodaje Rynkiewicz.

Tym mężczyzną był radny Głogowa Paweł Chruszcz. O zaginięciu policję poinformowała rodzina, ponieważ radny wyszedł rano do pracy i już nie wrócił. W poszukiwaniach brało udział kilkadziesiąt osób - m.in. policja, straż pożarna i kibice Chrobrego Głogów, którzy przeszukiwali polne drogi i lasy.

W czwartek około godz. 13 na polu koło miejscowości Droglowice na terenie gminy Pęcław znaleziono zwłoki mężczyzny. Według lokalnych mediów to właśnie zaginiony radny. Także starosta głogowski Jarosław Dudkowiak napisał na Facebooku: -"Koniec poszukiwań Pawła. Wielki smutek."