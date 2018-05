Mł. insp. Roman Bojdoł to szef komisariatu policji na Starym Mieście. We wtorek był pierwszym świadkiem w procesie dotyczacym zadymy podczas ostatniego Marszu Wielkiej Polski Niepodległej w listopadzie ub. roku. To, co zostało po nim w pamięci, to skandaliczne wydarzenia, do jakich doszło w okolicy ul. Świdnickiej.

Zgromadzona tam kilkunastoosobowa grupka antyfaszystów, w dużej mierze kobiet, został zaatakowana przez agresywnych „narodowców” i kiboli. Wyrwano im transparent „Faszyzm nie przejdzie”, szarpano, jednej kobiecie napluto w twarz, inna została poparzona rzuconą racą. Na koniec wszyscy zostali spisani, a dziś siedzą na ławie oskarżonych z paragrafu dotyczącego „usiłowania przeszkodzenia w organizowaniu lub w przebiegu niezakazanego zgromadzenia”.

Agresorom, plujkom i miotaczom zabronionych prawem rac, nie spadł z głowy ani włos.

Decyzję o niepodejmowaniu 11 listopada interwencji wobec agresywnego kibolstwa i „narodowców” (nie tylko podczas ich ataku na antyfaszystów) podjął właśnie Roman Bojdoł. To jemu powierzono wówczas zadanie zapewnienia bezpieczeństwa na trasie marszu. Powiedzieć, że potraktował je wybiórczo, to nic nie powiedzieć.