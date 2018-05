Środowa decyzja to finisz trwających do tygodni negocjacji, jakie w imieniu swojej partii prowadził z Dutkiewiczem i SLD przewodniczący dolnośląskich struktur Nowoczesnej Tadeusz Grabarek (jest również wiceprzewodniczącym władz krajowych.N). W połowie maja upoważnili go do tego wrocławscy działacze, którzy w głosowaniu jednogłośnie opowiedzieli się za takim scenariuszem. Skutkowało to wycofaniem udzielonej już wcześniej rekomendacji do walki o prezydenturę Wrocławia dla posła .N Michała Jarosa. Z zaakceptowaniem tej decyzji zwlekała przewodnicząca partii Katarzyna Lubnauer, którą poprosiła o przesunięcie głosowania w tej sprawie z połowy maja na koniec miesiąca. Wszystko przez naciski, jakie na szefowej Nowoczesnej wywierać próbował przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.

PO i .N mają podpisaną umowę koalicyjną, zgodnie z którą wystawić mają wspólne listy do sejmików województw. I choć nie ma w niej mowy o wspólnych kandydatach na prezydentów miast, Schetynie nie w smak było porozumienie Nowoczesnej z Dutkiewiczem, które bardzo osłabia szanse na prezydenturę delegowanemu przez Platformę do walki o Ratusz Kazimierzowi Ujazdowskiemu.