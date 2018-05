W zakończonym sezonie do podziału między 16 klubów było dokładnie 150 500 000 zł. Ekstraklasa ma opracowane dokładne zasady podziału tej kwoty. I tak 55 procent z całej sumy, to tzw. „kwota stała”, która w zaokrągleniu wynosi 5,173 mln zł. na każdy klub.

Poza tym: 17,5 procent to kwota zależna od zajętego miejsca w rankingu historycznym, który obejmuje trzy ostatnie sezony, a docelowo pięć, licząc od sezonu 2015/16. Kolejne 17,5 procent z całości sumy do podziału to kwota zależna od zajętego miejsca w minionym sezonie, 8,5 procent to kwota dzielona między trzy najlepsze kluby oraz czwarty występujący w europejskich rozgrywkach.

Natomiast 1,5 procent z całości to kwota dzielona po równo między kluby grupy spadkowej (tzw. solidarity payment).

Śląsk Wrocław za sezon 2017/18 otrzymał w sumie 8,21 mln złotych, a do Zagłębia Lubin trafi 8,44 mln zł.