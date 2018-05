Na Dolnym Śląsku bardzo prężnie rozwija się branża motoryzacyjna. W Jaworze powstaje fabryka silników Mercedesa, w Biskupicach nowy zakład buduje LG Chem, a pomniejszych inwestycji nie sposób zliczyć.

Teraz w regionie postanowił zainwestować chiński producent wkładów do baterii do aut elektrycznych. Chiński GTHR do 2020 roku wybuduje w gminie Oława fabrykę dla swojego flagowego produktu.

– Projekt fabryki w Godzikowicach chińskiego inwestora Zhangjiagang Guotai-Huarong New Chemical Materials (GTHR) jest elementem strategii wspierania rozwoju przemysłu elektromobilności w naszym kraju – mówi Krzysztof Senger, wiceprezes PAIH ds. inwestycji zagranicznych.

I dodaje: – Jesteśmy niezmiernie zadowoleni, że takie inwestycje powstają w Polsce, która staje się jednym z najważniejszych uczestników w tej branży na świecie.

Jeden z trzech głównych graczy