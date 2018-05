Otwarcie połączenia na główne lotnisko Brukseli ogłosiły linie Brussels Airlines, które debiutują na wrocławskim lotnisku.

Samoloty na nowej trasie będą latały w poniedziałki – wylot z Brukseli o godz. 15.10 (16.10 we Wrocławiu), z Wrocławia o godz. 17.40 (19.30 w Brukseli), oraz w środy i piątki – wylot z Brukseli o godz. 9.30 (11.10 we Wrocławiu), z Wrocławia o godz. 12.00 (o 13.50 w Brukseli). Podróż potrwa niecałe dwie godziny.

- To kierunek, na którym bardzo nam zależało, ponieważ ma ogromne znaczenie biznesowe i turystyczne. Pasażerowie zyskują bezpośrednie połączenie do jednej z najważniejszych metropolii Europy. Cieszymy się, że przewoźnicy sieciowi konsekwentnie rozwijają swoją ofertę z Wrocławia. Warto podkreślić, że nowe połączenia do kluczowych, największych europejskich portów dochodzą z każdym nowym rozkładem - mówi Dariusz Kuś, prezes Portu Lotniczego Wrocław.