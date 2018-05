Skrajnie wychudzonego psa przywiązanego pod jednym z wałbrzyskich sklepów zobaczyli przypadkowi przechodnie.

– To oni interweniowali i zaczęli wzywać policję, mój mąż przejeżdżał tamtędy przypadkiem i włączył się w akcję – mówi Joanna Sobina z fundacji Na Pomoc Zwierzętom. – Kobieta tłumaczyła, że pies głodował z tęsknoty za poprzednim właścicielem, od którego ona go zabrała i podobno nawet uratowała. Na początku była agresywna, groziła nam, ale jej tłumaczenie było nawet rzeczowe i wskazywało, że po prostu nie ma wiedzy na temat opieki nad psem. Zdziwiło nas jednak to, że zwierzak przebywał u niej od dłuższego czasu, a ona, widząc jak głoduje, nie zrobiła nic, żeby mu pomóc, nie zabrała do weterynarza. Zresztą potem powiedziała, że żałuje, że w ogóle z nim wyszła z domu, bo nie byłoby „afery”.

Pies został poddany badaniom, ma niewydolność nerek. – Jest w typie posokowca bawarskiego, powinien ważyć około 25 kg. Ważył 13 kg – mówi Sobina i dodaje, że tłumaczenia o głodówce psa były chyba wyssane z palca. – Zwierzę było podłączone do kroplówek całą noc. Zapracował układ pokarmowy i w tej chwili je wszystko, co dostanie. Nie wygląda, jakby głodował świadomie, wręcz przeciwnie.