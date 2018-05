Zatrzymany 27-latek podejrzany jest m.in. o oszustwa i kradzieże danych w USA. Straty oszacowano na 7 mln dolarów. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie wpisu w bazie danych Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej Interpol, na wniosek strony amerykańskiej.

Sygnał o tym, że 27-latek może się ukrywać w Polsce, dostali policjanci CBŚP z oddziału tzw. łowców cieni. Funkcjonariusze potrzebowali kilkudziesięciu godzin, aby ustalić, gdzie przebywa ścigany. We współpracy z FBI, Interpolem i Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu udało się go zatrzymać na jednym z wrocławskich osiedli.

Zatrzymany mężczyzna był całkowicie zaskoczony widokiem policjantów, ponieważ, jak potem stwierdził, nie spodziewał się zatrzymania.

– Obywatel Nigerii jest podejrzewany o udział w zmowie przestępczej mającej na celu dokonywanie oszustw telekomunikacyjnych, bankowych oraz oszustw związanych z kradzieżami narzędzi dostępów internetowych, jak również kradzież tożsamości – informuje CBŚP.