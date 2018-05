24-letni Gracjan P. został brutalnie pobity pod wrocławskim klubem Banana we wrześniu 2017 r. Zmarł trzy tygodnie później w szpitalu. Na monitoringu widać czterech rozmawiających mężczyzn, wśród nich jest Gracjan. Nagle jeden ze stojących uderzył go ręką w twarz, a następnie drugi bił go z pięściami. Pierwszy napastnik stanął już przed sądem.

Ten, który zadał najwięcej ciosów, to według śledczych Paweł Jaśkiewicz. Mężczyzna zbiegł, a policja wystawiła za nim list gończy.

W poniedziałek do redakcji „Wyborczej” przyszedł list nadany poza granicami kraju. Napisany ręcznie, na kartce A4, podpisany „Z wyrazami szacunku, Paweł Jaśkiewicz”.

Na wstępie listu – zwracając się do bliskich zmarłego – autor pisze (pisownia oryginalna): „Chciałbym wyrazić swoje kondolencje i żal, za to że tamto zdarzenie miało tak tragiczny finał. Wiem, że zawsze będziecie Państwo czuć do mnie nieopisany żal, ale proszę Państwa o przebaczenie. Ani przez sekunde nieprzypuszczałem, że nasza bójka skończy się śmiercią Gracjana”.