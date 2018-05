Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi zjawiskami pogodowymi w godz. 16-21 w regionie Wrocławia.

"Prognozuje się wystąpienie miejscami burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad. Prawdopodobieństwo wynosi 80 proc." - czytamy w komunikacie.

Burza na Dolnym Śląsku

IMGW wydało również drugie ostrzeżenie dla obszaru Sudetów i Przedgórza Sudeckiego, które obowiązuje do godz. 21.

Tu również prognozowane jest wystąpienie miejscami burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie mogą pojawić się także opady gradu.

W przypadku wystąpienia gwałtownych burz mieszkańcy powinni zabezpieczyć wszystkie przedmioty ruchome, znajdujące się na zewnątrz (balkony, ogródki, podwórka) oraz zaparkować samochody w miejscach nie narażonych na spadające konary lub inne ruchome i ciężkie przedmioty.