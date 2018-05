We wtorek w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu rozpoczął się proces 45-letniej Agnieszki M. (wcześniej G.). Prokuratura zarzuca jej handel ludźmi, grożenie im i fałszowanie dokumentów. Poszkodowanych jest 18 obywateli Ukrainy. Odczytując akt oskarżenia, prokurator Małgorzata Dziewońska podkreślała, że kobieta w celu osiągnięcia korzyści majątkowej zmuszała Ukraińców do pracy.

– Wykorzystała ich krytyczne położenie, nieznajomość języka i polskiego prawa. Uzależniała ich od siebie – uważa prokuratura. Zgodnie z ustaleniami śledztwa Agnieszka M. odbierała Ukraińcom dokumenty tożsamości, pobierała opłaty za nieprzeprowadzone badania lekarskie, nie organizowała szkoleń BHP. Miała też skany uprzednio sfałszowanych zaświadczeń i kart szkolenia BHP oraz takie zaświadczenia z pustymi polami, ale z pieczątkami i podpisami osób uprawnionych do ich wystawienia. Skany te pokazywała firmom budowlanym, dla których szukała pracowników.