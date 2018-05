49 ZDJĘĆ 11 listopada. Marsz narodowców przeszedł przez Wrocław. (TOMASZ PIETRZYK)

- "Śmierć wrogom ojczyzny" to dla mnie hasło patriotyczne. Widziałem race i agresję narodowców, ale nie interweniowaliśmy, bojąc się zamieszek - mówił we wtorek w sądzie szef policyjnego zabezpieczenia ubiegłorocznego marszu 11 listopada we Wrocławiu.