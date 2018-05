29 maja przed Sądem Okręgowym w Świdnicy rozpoczął się proces Marcina K. To 31-letni mężczyzna, mieszkaniec Witostowic (pow. ząbkowicki). Prokurator uważa, że zabił on swojego sąsiada - Zenona K., a potem zakopał jego ciało w lesie.

Po czterech latach przed sądem mężczyzna zaprzecza jednak i wskazuje innego winnego. Śledczy mają jednak dowód nie do podważenia. Oskarżonego wydał Grzegorz L., który pomagał mu ukryć zbrodnię. Mężczyzna nie potrafił dłużej żyć ze straszną prawdą.

Dlaczego wyprawiasz szopki?

Ta dramatyczna sprawa zaczęła się 19 lipca 2014 roku. Marcin K. otrzymał tego dnia telefoniczną wiadomość od sąsiadki – Urszuli B., dziś już D., że ówczesny konkubent awanturuje się. Mężczyzna od lat znęcał się nad rodziną. Swoją konkubinę bił i gwałcił. Marcin K. o tym wiedział i wielokrotnie interweniował.

Tym razem do domu Urszuli przyszedł z Tomaszem M. Zenon K. był faktycznie pijany i agresywny. K. miał go zapytać: – Co ty odwalasz? Dlaczego wyprawiasz szopki? Tak zaczęła się kłótnia, która przerodziła się w bójkę. Przerwał ją Tomasz M. – Zenon miał pokrwawiony nos – mówił przed sądem oskarżony. – Dlatego wziąłem go do łazienki, by się umył.