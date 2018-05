- Mam ogromny sentyment do tego miasta. Cieszę się, że to właśnie w Wałbrzychu odbędzie się festiwal. Czerpcie z niego garściami. Mam nadzieję, że każdy z was znajdzie coś dla siebie i na długo zapamięta festiwalowe wydarzenia i spotkania z

artystami - mówiła Małgorzata Kożuchowska.

Obdarowana słodkimi sztabkami ze Złotym Pociągiem, Małgorzata Kożuchowska wróciła po południu do Warszawy. Za kilka dni ponownie odwiedzi Dolny Śląsk, bo rozpoczyna zdjęcia do najnowszego filmu Patryka Vegi.

11. Festiwal Reżyserii Filmowej startuje w Wałbrzychu już 1 czerwca. Miasto odwiedzą m.in. reżyserzy Janusz Majewski, Sylwester Chęciński, Jan Jakub Kolski i Waldemar Krzystek, a także aktorzy: Agata Kulesza, Anna Dereszowska, Wojciech Pszoniak, Robert Gonera i Artur Żmijewski.

Bezpłatne wejściówki na festiwalowe wydarzenia oraz bilety na galę dostępne są w kasie Starej Kopalni w Wałbrzychu.