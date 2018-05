Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem przy ul. Armii Krajowej w Głogowie. 34-letnia Katarzyna G. przyjechała do Głogowa z Pabianic. Odwiedzić rodzinę. Podczas wieczornej kąpieli miała najpierw podtapiać córkę Wiktorię, po czym podcięła jej gardło.

Na pomoc ruszyli domownicy, zaniepokojeni odgłosami dochodzącymi z łazienki. To oni wezwali policję i pogotowie. 4-letnia dziewczynka została przetransportowana do legnickiego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Iwaszkiewicza. Dziecko trafiło tam w ciężkim stanie z raną ciętą szyi. Przebywa na oddziale intensywnej terapii dzieci i noworodków. - Jej stan jest nadal ciężki. Dziewczynka wciąż przebywa w śpiączce, a lekarze walczą o jej życie - informuje Tomasz Kozieł, rzecznik szpitala.

Matka dziewczynki w poniedziałek usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa czteroletniej córki. Przyznała się do zarzucanego jej czynu. Co pchnęło ją do tak strasznego czynu? Wyjaśnia to prokuratura. Kobieta złożyła już wyjaśnienia. Śledczy je weryfikują. Prokuratura w najbliższym czasie złoży wniosek do sądu o zastosowanie wobec kobiety tymczasowego aresztu.