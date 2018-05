Na 2,5 tys. m kw. powstanie ośrodek, który ma pomagać kompleksowo osobom z niepełnosprawnościami. Jedna z części zostanie przeznaczona dla dzieci, które będą mogły realizować w ośrodku obowiązek szkolny, a także uczestniczyć w rehabilitacji i zajęciach terapeutycznych. Fundacja „Potrafię Pomóc” taki ośrodek prowadzi już od 5 lat przy ul. Kominiarskiej we Wrocławiu, w nowym miejscu dzieci mają mieć jednak więcej przestrzeni. Aktualnie opieką objętych jest 66 osób w różnym wieku i z różnymi schorzeniami, docelowo w ośrodku ma być miejsce dla ponad 150 podopiecznych.

Powstanie nowego ośrodka jest jednak przede wszystkim związane z chęcią stworzenia miejsca, gdzie mogłyby przebywać dorosłe osoby z zespołem Pradera-Willego. By nie doprowadzić się do śmierci z przejedzenia, muszą one być pod stałą opieką.

Objawy tej choroby to spowolniony metabolizm, a przy tym niepohamowane uczucie głodu, którego przyczyną jest zaburzenie ośrodka sytości. Nie ma na to lekarstw, trochę pomaga przyjmowanie hormonu wzrostu, poprawiającego stosunek tkanki mięśniowej do tłuszczu i normalizującego wzrost, który u praderków zwykle jest niższy niż przeciętny. Podaje się go jednak tylko przy prawidłowej masie ciała, bo nawet przy lekkiej nadwadze nie zadziała.