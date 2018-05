Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informują, że w dniach do 4 czerwca na autostradzie A4 od Jędrzychowic do Wrocławia, na autostradowej obwodnicy Wrocławia, na drodze krajowej nr 8 na odcinku Kudowa Zdrój – Kłodzko – Wrocław, na drodze krajowej S8 od Wrocławia do granicy województwa, a także i na drodze krajowej S5 od Wrocławia do granicy województwa wystąpią utrudnienia w ruchu pojazdów. Przyczyna, przemieszczanie się wojsk.

Major Jacek Baran tłumaczy, że na terenie Estonii, Litwy, Łotwy i Polski przeprowadzone będą ćwiczenia Dowództwa Wojsk Lądowych USA w Europie pod kryptonimem Saber Strike-18.

2. Pułk Kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych przemieści się z Niemiec między innymi przez obszar województwa dolnośląskiego, by „wziąć udziału w epizodach taktycznych na polskich, litewskich i łotewskich poligonach”.