ProHum i BioTechNan to nazwy nowych studiów doktoranckich, które będą prowadzone wspólnie przez wrocławskie uczelnie oraz Polską Akademię Nauk. Doktoranci będą pracować w ramach indywidualnych programów badawczych, odbędą staże w renomowanych instytutach zagranicznych, będą mieli dostęp do laboratorium, a odczynniki i niezbędne materiały dostaną za darmo. Do pracy będą ich zachęcać stypendia motywacyjne.

Program BioTechNan będzie realizowany wspólnie przez wydziały chemiczne, biologiczne, biotechnologiczne i medyczne Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocławskiego oraz Politechniki Wrocławskiej przy wsparciu Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN.

Doktoranci będą mieli znakomite warunki. Mogą korzystać z zajęć na każdej uczelni, która bierze udział w projekcie; mogą wyjeżdżać na międzynarodowe konferencje i staże zagraniczne opłacane z pieniędzy przyznanych na realizację projektu; wreszcie - będą otrzymywać specjalne, motywacyjne stypendia. Wśród przedmiotów, które pojawią się na studiach, są m.in. metody hodowli in vitro, elementy medycyny regeneracyjnej czy współczesne trendy w immunologii. Miejsc jest 30.