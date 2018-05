Stachowiak zmarł we wrocławskim komisariacie 15 maja 2016 r. Policjanci przekonywali, że spadł z krzesła. Rok później w reportażu TVN zobaczyliśmy, że to nieprawda. Stachowiak był torturowany – czterokrotnie rażony paralizatorem i lżony. Dwa lata po tych wydarzeniach nadal nieznane były wszystkie okoliczności tragedii. Zajrzeliśmy do 32 tomów akt prokuratorskiego śledztwa. Nie pozostawiają wątpliwości: z prawdą mijali się policjanci i politycy, a prokuratura była bierna. Robiono wiele, by sprawę zatuszować, a winnych śmierci Stachowiaka nie ukarać.

Jeden z zamieszanych w śmierć Stachowiaka policjantów to Adam W. Już trzy lata wcześniej zatrzymywał dwa razy przyszłą ofiarę. Podczas rzekomej bójki kibiców i za awanturowanie się na stacji benzynowej.

Stachowiak złożył wtedy doniesienie na Adama W. Było w nim oskarżenie, że W. wraz z partnerem wywiózł go na ubocze, pobił i raził paralizatorem, a na koniec ostrzegł: „Będziemy się spotykać, więc lepiej się pilnuj!”. Prokuratura sprawę umorzyła, uznała, że nie ma dowodów winy policjanta.