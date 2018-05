Informacje o dokładnych zarobkach radnych przynoszą opublikowane właśnie ich oświadczenia majątkowe. Okazuje się, że znaczna ich część, dzięki wyborczemu zwycięstwu PiS w 2015 r. i przejęciu przez tę partię władzy w spółkach skarbu państwa, zyskała nowe, doskonale płatne posady, o jakich dotychczas nie mogli nawet marzyć.

KGHM płaci krocie

Rafał Czepil, który w 2015 r. nie dostał się do Sejmu, do czasu wyborów był prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej im. Bolesława Prusa. Przez cały rok 2015 zarobił niewiele ponad 50 tys. zł. Jego sytuacja materialna zmieniła się diametralnie, gdy w kwietniu 2016 r. został wiceprezesem należącej do kombinatu miedziowego spółki KGHM TFI. W ub. roku zarobił tam już 486 tys. zł, czyli średnio ponad 40 tys. miesięcznie.

Nieco mniej, bo „tylko” 370 tysięcy, zarobił w 2017 r. Krzysztof Ślufcik, radny PiS z Legnicy. On w ramach „dobrej zmiany” dostał posadę dyrektora departamentu administracji w centrali KGHM. Doświadczenie? Wcześniej „administrował” biurami posłów PiS Adama Lipińskiego i Dawida Jackiewicza.