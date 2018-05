Dolny Śląsk miał, i wciąż ma, silną reprezentację w rządach PiS. Zasiada w nim siedmioro posłów z regionu, których oświadczenia majątkowe za 2017 r. właśnie zostały opublikowane na stronach Sejmu.

Beata Kempa, minister odpowiedzialna za sprawy pomocy humanitarnej oraz była szefowa KPRM w rządzie Beaty Szydło, ma ponad 47 tys. zł oszczędności, a do tego papiery wartościowe na kwotę 687 zł. Jest współwłaścicielką domu o pow. 147 m kw. o wartości ok. 600 tys. zł oraz działek, których wartość oszacowała na 265 tys. zł. To nie jest jej jedyny majątek. Wykazała trzy auta: lancia delta z 2011 r., citroen C2 z 2003 r. i jeep patriot z 2009 r. Peugeota z 2006 r. sprzedała, zarabiając 6,1 tys. zł. Na lancię natomiast zaciągnęła kredyt i do spłaty za nią ma jeszcze ok. 33 tys. zł. Kolejne 413 tys. zł musi oddać z kredytu hipotecznego, 45 tys. zł z kredytu odnawialnego, a ponad 100 tys. zł – w dwóch gotówkowych. Do swojego oświadczenia Kempa wpisała również 10 tys. zł limitu na karcie kredytowej.