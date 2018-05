Legnicka policja zatrzymała 34-letnią kobietę, która jest podejrzana o to, że podcięła swojej córce gardło. 4-letnia dziewczynka trafiła do szpitala w Legnicy. Była nieprzytomna. Jej stan jest krytyczny, lekarze walczą o życie dziecka. Utrzymują je w śpiączce farmakologicznej.

Jak informuje radio RMF FM, kobieta miała najpierw podtopić w wannie swoją córkę, a dopiero później ją okaleczyła. Więcej informacji o tej sprawie wkrótce.

Przypomnijmy, że to nie jest pierwsza taka tragedia na Dolnym Śląsku. W styczniu przy ul. Cedrowej w Lubinie Natalia W. miała zabić swoje dwie córki. Policjanci w mieszkaniu przy ul. Cedrowej znaleźli ciało 13-miesięcznej dziewczynki. 12-letnia dziewczynka wraz z matką trafiły do szpitala. Niestety, 12-latka w szpitalu zmarła.

Biegły z zakresu medycyny sądowej ustalił wtedy, że obie dziewczynki zmarły w wyniku ran ciętych i kłutych zadanych ostrym narzędziem. Potwierdziła to zlecona przez prokuraturę sekcja zwłok. 33-letnia matka dzieci była również ciężko ranna, dlatego nie można było przesłuchać jej od razu po zdarzeniu. Gdy udało się to zrobić prokurator przedstawił jej zarzut podwójnego zabójstwa. – Podejrzana przyznała się do popełnienia tych zbrodni – mówiła pod koniec stycznia Lidia Tkaczyszyn z prokuratury okręgowej w Legnicy.