Satelita został wyniesiony z terenu należącego do Politechniki Wrocławskiej za pomocą balonu stratosferycznego o średnicy około 2 m. Dzięki niemu wzniósł się na wysokość około 30 km nad Ziemią (dokładnie 28 km). Tam, w warunkach zbliżonych do panujących na niskiej orbicie, przeprowadzane są testy wszystkich modułów elektroniki pokładowej. Sprawdzono też łączność satelity ze stacjami naziemnymi. - Udało się przetestować całą aparaturę pokładową oraz zapewnić komunikację dwustronną w paśmie 70 cm przez cały czas trwania lotu i odebrać sygnały w paśmie 13 cm - poinformowali członkowie Klubu Łączności Ratunkowej SP6ZWR, należącego do Polskiego Związku Krótkofalowców (PZK), którego członkowie czuwali nad amatorską łącznością z satelitą.

Światowid to pierwszy polski nanosatelita obserwacyjny Ziemi, stworzony przez inżynierów wrocławskiej firmy SatRevolution. Docelowo satelita zostanie wyniesiony w przestrzeń kosmiczną na pokładzie rakiety Antares i statku kosmicznego Cygnus na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), z której zostanie bezpośrednio wprowadzony na niską orbitę okołoziemską (LEO). Stamtąd prowadzone będą badania nad możliwościami teledetekcyjnymi nanosatelity.