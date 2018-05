Na bramkach przy wejściu dostaję złotą, choć papierową, opaskę na nadgarstek z napisem "Nabucco". Na widowni dwa tysiące sto osób, na imponującej konstrukcyjnie wielopoziomowej scenie na tyłach opery - dwustu artystów. „Nabucco” to operowa triada o miłości, polityce i wierze. I choć akcja umiejscowiona jest w czasach babilońskiej niewoli Żydów w szóstym wieku przed naszą erą, pokutuje legenda, że wystawienie opery we Włoszech w XIX wieku natychmiast odebrano jako analogię do aktualnej sytuacji na Półwyspie Apenińskim, gdzie za chwilę zawitać miała Wiosna Ludów.

Były więc zamieszki, a słynna „Va pensiero”, pieśń niewolników żydowskich, do dziś jest nieoficjalnym hymnem Włoch. Wersja wrocławska w inscenizacji Krystiana Lady jest wersją uwspółcześnioną, wykorzystująca nowoczesne media. Można odczytać wycieczki reżysera w stronę tragicznych wydarzeń współczesnej historii, przede wszystkim żydowskiej, ale nawet i do takich polskich aktualności, jak protest matek w sejmie. Bezpośrednich zamieszek jednak nie było i nie śpiewaliśmy na widowni „Va pensiero”. A szkoda.