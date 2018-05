To jeden ze sztandarowych projektów PiS, który obiecał tanie i dostępne lokale dla osób, których nie stać na zakup ich od dewelopera, a mają zbyt wysokie dochody, by starać się o komunalne. We Wrocławiu mają zostać wybudowane na gruntach PKP w okolicach Dworca Świebodzkiego w rejonie ul. Robotniczej, Tęczowej i pl. Orląt Lwowskich. A także na Kuźnikach przy ul. Hermanowskiej, na Tarnogaju przy Paczkowskiej, a na Popowicach przy Białowieskiej i Popowickiej.

Około 7 tysięcy mieszkań

– Chcemy budować w sposób tani, np. bez cegły klinkierowej na fasadzie. Modelowe zachodnie osiedla powstają bez niepotrzebnych elementów, lecz prezentują się przyzwoicie, bo okolica jest dobrze zaplanowana. Najpierw buduje się linię tramwajową, kolej, metro, a dopiero potem wokół tego tworzy nową dzielnicę. Przy naszych projektach też zwracamy szczególną uwagę na transport szynowy – mówił w ubiegłym roku we Wrocławiu prezes Mirosław Barszcz, prezes spółki BGK Nieruchomości.