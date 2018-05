W 2013 roku na łamach „Wyborczej” z okazji 1000. meczu wrocławskiej drużyny w ekstraklasie opublikowaliśmy jedenastkę Śląska wszech czasów, którą w plebiscycie wybierali byli piłkarze, trenerzy, działacze i dziennikarze. Plebiscyt zdominowały największe legendy Śląska: Janusz Sybis, Ryszard Tarasiewicz, Tadeusz Pawłowski czy Władysław Żmuda. Ale z pokolenia młodszych zawodników, piłkarzy z współczesnych czasów, najczęściej wymieniany był właśnie Sebastian Mila.

Pomocnik z wrocławskim klubem zdobywał mistrzostwo, wicemistrzostwo Polski, Superpuchar oraz Puchar Ekstraklasy. Z kapitańską opaską na ramieniu wyprowadzał drużynę Śląska w meczach eliminacyjnych do Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Dzięki świetnej formie we wrocławskim zespole wrócił do reprezentacji Polski i zapisał się w historii, strzelając gola Niemcom.

Ale – jak to w życiu i w sporcie – zdarzyły się też słabsze momenty. Były okresy, kiedy Mila miał problemy z nadwagą, słabiej grał i stracił kapitańską opaskę. Jednak sukcesów, radosnych zdarzeń – przez ponad sześć lat występów piłkarza w Śląsku – było znacznie więcej.