13 maja 2018 r. w Lubaniu policja zatrzymała 36-letniego Przemysława K. Mężczyzna został zatrzymany po tym, jak groził kobiecie i mężczyźnie pozbawieniem życia. Rzucał wulgaryzmami, krzyczał, że ich zabije. Groził im też nożem, a w pewnym momencie chwycił rozbitą butelkę.

- Zachowanie sprawcy wzbudziło u adresatów obawę, że może on spełnić swoje groźby - informuje Tomasz Czułowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Wezwani na miejsce funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę. - Po doprowadzeniu do Prokuratury Rejonowej w Lubaniu usłyszał on zarzuty popełnienia dwóch przestępstw gróźb karalnych. Dodatkowo, wobec faktu, że był on wcześniej karany sądownie, w tym za przestępstwo z użyciem przemocy, uznano, że zarzucanych mu czynów dopuścił się on w warunkach recydywy - mówi Czułowski.

Prokuratura w obawie, że podejrzany nie zawaha się znów grozić parze skierowała do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd przychylił się do niego. 36-latek na czas śledztwa trafił do aresztu. Spędzi tam trzy miesiące.