- Mam nadzieję, że moje zeznania doprowadzą do oskarżenia i skazania tych, którzy przyczynili się do tego, co mnie spotkało. To nie zwróci mi tych lat, które spędziłem w więzieniu, ale będę wiedział, że nie poddałem się do końca - mówi Tomasz Komenda.

- Dzisiaj omawialiśmy sytuację, która doprowadziła do mojego skazania, m.in. katowanie mnie w czasie przesłuchań i zmuszanie do zeznań. Niestety, zabrakło czasu, żeby poruszyć kwestie tego, co działo się w więzieniu. A tam przecież również przeżyłem koszmar. Ale będą kolejne przesłuchania, następne jest planowane na lipiec. A ja będę przychodził tu tak długo, aż sprawa zostanie wyjaśniona. To wydarzyło się dawno, ale takich przeżyć się nie zapomina. Mam nadzieję, że moje zeznania pomogą prokuraturze. Nieważne, ile to potrwa. Jestem jeszcze młody, mam czas, by tę sprawę doprowadzić do końca - dodaje.