Zawody rozgrywane będą pod nazwą Speedway of Nations, to nowa formuła mistrzostw świata par, która ma zagwarantować emocje od pierwszego do ostatniego biegu. Rzeczywiście stawka jest niezwykle mocna i niezwykle wyrównana.

Trener reprezentacji Polski Marek Cieślak postawił na Macieja Janowskiego ze Sparty Wrocław oraz Patryka Dudka z Falubazu Zielona Góra. Rezerwowym będzie Maksym Drabik ze Sparty.

Wszystkie pozostałe reprezentacje też wystawiają swoich najmocniejszych żużlowców, więc rywalizacja może być pasjonująca.

Finalistów poznamy po zawodach barażowych 2 i 5 czerwca. Później we Wrocławiu 8 i 9 czerwca rozegrane zostaną finały.

Baraż 1 (Teterow, 2 czerwca)

USA: 1 Greg Hancock, 2 Luke Becker. Manager: Lance King.

UKRAINA: 1 Andriy Karpov, 2 Aleksandr Loktaev. Manager: Sergiy Lyatosinskyy.

ROSJA: 1 Artem Laguta, 2 Emil Sayfutdinov, 3 Gleb Chugunov. Manager: Andrei Savin.