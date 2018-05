Przed wrocławskim Sądem Rejonowym dla Wrocławia Krzyków rozpoczął się proces lekarza Aleksandra B., którego prokuratura oskarża o to, że jako prowadzący i operator

zabiegu nefrektomii, nie dołożył należytej staranności i nieumyślnie pozbawił 57-letniego pacjenta Mirosława L. zdrowej nerki prawej zamiast nerki lewej objętej procesem nowotworowym.

Do fatalnego zabiegu doszło na początku maja 2015 r. w szpitalu przy Borowskiej we Wrocławiu. To tam Aleksander B. wyciął 57-letniemu Mirosławowi L. zdrową nerkę zamiast tej, w której był 9-centymetrowy guz.

Zielona karta przyspieszyła operację

Lekarz z ponad 30-letnim stażem tłumaczył w czwartek przed sądem, jak doszło do błędu. Pacjent przyszedł do szpitala przy Borowskiej jakieś trzy, cztery tygodnie przed operacją. Przyniósł badania tomograficzne wykonane w innym szpitalu, w którym był już zapisany na operację zaatakowanej przez nowotwór nerki, ale termin jej realizacji był bardzo odległy. Lekarz Aleksander B. zbadał go m.in. ultrasonografem, odczytał wynik przyniesionego przez pacjenta badania tomograficznego i postawił diagnozę. Wpisał go też do programu szybkiej terapii onkologicznej DiLO, dzięki któremu pacjent z nowotworem dostaje tzw. „zieloną kartę”, która pozwala mu ominąć zwykłe kolejki i daje prawo do szybkiej diagnostyki oraz leczenia.