Budowa dolnośląskiego fragmentu trasy S3 trwa od 2014 r. Prace na odcinku Legnica – Bolków wykonują firmy Eurovia, Warbud i Mota-Engil. Wartość inwestycji to ok. 619 mln zł. Częścią tej trasy będzie również obwodnica Jawora, zapewniająca dojazd m.in. do powstającej fabryki firmy Mercedes-Benz.

Odcinek Legnica – Bolków ma 35,8 km. Postęp prac oceniany jest na 68 proc. w przypadku fragmentu Legnica – Jawor i 83 proc. w przypadku fragmentu Jawor – Bolków. Dane szacunkowe pochodzą z kwietnia 2018 r.

CZYTAJ TEŻ: S3 z Lubina do Polkowic wygląda, jakby ktoś zaczynał budowę. A termin ukończenia mija za miesiąc [ZDJĘCIA]

Trasa ma być gotowa w czwartym kwartale 2018 r. Jej przedłużeniem będzie fragment prowadzący z Bolkowa w kierunku czeskiej granicy w Lubawce. Ta budowa jest jednak dopiero na etapie przetargu, który rozstrzygnięty będzie najpewniej po wakacjach, a same prace potrwają do 2023 r.