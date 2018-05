Jednym z miast, w którym populacja wzrośnie, jest Wrocław – czytamy w portalu Next.Gazeta.pl. Stolica Dolnego Śląska powiększy liczbę ludności z 638,6 tys. do 649 tys. i stanie się dzięki temu trzecim pod tym względem miastem w Polsce. Taki wynik Wrocław osiągnie do 2030 roku.

Jak wynika z badań, zyska także Rzeszów, którego populacja wzrośnie aż o 10 procent i przekroczy 200 tys. mieszkańców. Rosnąć będą także: Warszawa (z 1,76 mln do 1,84 mln), Kraków (z 767 tys. do 779 tys.) oraz Gdańsk (z 464 tys. do 472 tys.).

Spore straty innych miast wojewódzkich

Inne miasta wojewódzkie stracą. Populacja Katowic z powodu starzenia się społeczeństwa i migracji zmaleje z 296 tys. do 263 tys. Stracą też: Opole (z 128 do 111 tys.), Lublin (z 340 do 323 tys.), Kielce (z 197 do 181 tys.) oraz Poznań (z 538,6 do 504 tys.). Spadek populacji dotyczyć będzie również Szczecina, Bydgoszczy, Olsztyna czy Białegostoku.