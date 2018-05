PKO Bank Polski sprzedał swoją siedzibę przy ul. Wita Stwosza, a tylko tam miał oddział, w którym można było wynająć skrytki. Korzystało z nich ponad 1300 osób. Podobną usługę oferują inne miejsca we Wrocławiu, np. Getin Bank przy pl. Solnym. Problem w tym, że wszystkie sejfy są tam zajęte, a czekanie na wolne miejsce trwa nawet kilka lat. Są też firmy, które specjalizują się wyłącznie w przyjmowaniu depozytów, ale ich oferty są ponad sześciokrotnie droższe niż PKO.

Pan Edward, klient PKO BP: – Ponad tysiąc osób nagle dostało wypowiedzenia bezterminowych umów. Bank kazał nam opróżnić skrzynki, nie zaproponował żadnej alternatywy. Nie mogli przenieść sejfów do innego oddziału? To mały wydatek i żadna filozofia. Mam 72 lata, w skrytce przechowywałem część dorobku mojego życia. Nie będę tego trzymał w domu, a przewóz do innego miasta byłby niebezpieczny.