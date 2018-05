„Mam głęboką nadzieję, że osoby, które bezpośrednio przyczyniły się do mojego aresztowania i osadzenia, odpowiedzą za celowe działania na moją niekorzyść. Mam tu na myśli panią Dorotę P., pana Bogusława R., pana Zbigniewa P., pana Stanisława O., pana Tomasza F. i pana Michała K. Sprawiedliwości stanie się zadość, gdy po uczciwym śledztwie wszyscy wyżej wymienieni zasiądą na ławie oskarżonych” – napisał Tomasz Komenda w oświadczeniu do Sądu Najwyższego, który w ub. tygodniu zdecydował o jego uniewinnieniu.

– Nie wiem, jak ci ludzie mogą patrzeć w lustro. Przez nich przeżyłem 18 lat horroru, którego nie życzyłbym nawet najgorszemu wrogowi. Wierzę, że teraz odpowiedzą za to, co mi zrobili – dodał Tomasz Komenda na konferencji prasowej.

Dorota P.

Była sąsiadką jego babci. To jej zeznania pozwoliły powiązać Tomasza z zamordowaną dziewczyną i miejscem zbrodni. Powiedziała śledczym, że na jednym z czterech portretów pamięciowych podejrzanych o morderstwo Małgosi rozpoznaje Komedę. Zeznała, że był w Miłoszycach w noc morderstwa, bo pożyczył od niej pieniądze na benzynę, by dotrzeć tam samochodem. Oraz że mówił jej, iż jego dziewczyna ma na imię Małgosia i tak jak zamordowana pochodzi z Jelcza-Laskowic oraz uczy się w szkole zawodowej we Wrocławiu.