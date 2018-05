104 prace wpłynęły na ogłoszony w grudniu ubiegłego roku konkurs na koncepcję budowy Muzeum Lubomirskich we Wrocławiu. Zorganizował go Zakład Narodowy im. Ossolińskich we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich. We wtorek 22 maja ogłoszono zwycięzcę.

Najlepszą pracą okazała się ta przygotowana przez pracownię architektoniczną WXCA z Warszawy. Ma ona już na swoim koncie projekt Muzeum Historii Polski na Cytadeli Warszawskiej, Muzeum Wojska Polskiego w stolicy i Muzeum Narodowego w Krakowie. Dla Wrocławia WXCA nie przygotowywało jeszcze nic.

– Ale to miasto jest bardzo inspirujące – zapewnia Anna Dobek z WXCA. – Muzeum Lubomirskich będzie skromne i zrównoważone, wpisujące się w miejską tkankę, odwołując się do klasycznej architektury. Przygotowaliśmy taką wizję miejskiego współczesnego pałacu. Jego kolor ma przypominać naturalny kamień.