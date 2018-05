Samolot Ryanair z Wrocławia do Palma de Mallorca, który miał odlecieć o godz. 9.40, jest opóźniony.

"Samolot z Wrocławia do Palma de Mallorca nie może wystartować z powodu strajku kontrolerów we Francji. Siedzimy w samolocie, czas oczekiwania - dwie godziny. Nie można opuszczać samolotu" - napisał do nas Czytelnik Krzysztof Konat.

– Jest nam przykro z powodu niedogodności, niestety opóźnienie jest niezależne od nas - to efekt strajku kontrolerów ruchu we Francji. Personel pokładowy na bieżąco przekazuje pasażerom informacje o statusie lotu. Niebawem ma być dostępny wolny slot, który umożliwi start samolotu – informuje Aleksandra Palus z biura PR wrocławskiego lotniska.

Jak deklarował przewoźnik, samolot powinien polecieć w ciągu kilkudziesięciu minut (informacja z godz. 11.05). Pasażerowie zostali w samolocie, aby mógł wystartować, gdy tylko będzie to możliwe, bez czekania na ponowną odprawy podróżnych.