– Zdecydowałem, że startuję w wyborach na prezydenta Wrocławia – ogłosił Jacek Sutryk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych we wrocławskim magistracie. Podkreślił, że stolica Dolnego Śląska to wyjątkowe miasto, które odniosło gigantyczny sukces, także dzięki mieszkańcom. Ale to miasto wciąż trzeba zmieniać, poprawiając m.in. komunikację, bezpieczeństwo, czystość i działalność rad osiedli.

Wspólny kandydat przeciw PiS

Jest jeszcze jedna ważna okoliczność, dla której Sutryk kandyduje. – Wybór pomiędzy kandydatem PiS-u a kandydatem PiS-u startującym z PO nie może być jedyną poważną ofertą wyborczą w tym mieście – podkreślał Sutryk, przypominając, że Mirosława Stachowiak-Różecka i Kazimierz Michał Ujazdowski wywodzą się z partii, która do Wrocławia wprowadziła nacjonalizm i ksenofobię. Na to zgody nie ma.

Sutryk został kandydatem nie tylko środowiska Rafała Dutkiewicza, ale także dolnośląskiej Nowoczesnej i SLD.