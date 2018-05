Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyła firma Banimex z Będzina na Śląsku, która do tej pory nic we Wrocławiu nie realizowała. Jednak jest na rynku od ponad 20 lat i specjalizuje się w budowie mostów i wiaduktów. W przypadku Alei Wielkiej Wyspy będzie miała w tej kwestii duże pole do popisu, bo na trasie powstaną aż dwa mosty - przez rzekę Oławę i Odrę. To ważna część inwestycji, bo cała droga będzie długa na 3,5 km, z czego kilometr to same przeprawy.

Droga składać się będzie z jednej jezdni i połączy ul. Krakowską na wysokości al. Armii Krajowej ze skrzyżowaniem ul. Mickiewicza z Paderewskiego na Biskupinie. Budowa będzie kosztować 231,8 mln zł. Pod warunkiem, że to z Banimeksem miasto podpisze umowę. Nie jest to jeszcze pewne, bo wykonawcy uczestniczący w przetargu mają teraz czas na składanie ewentualnych protestów. Jeśli skutecznie zakwestionowałyby ofertę śląskiego konkurenta, druga w kolejności jest firma Kobylarnia, która była o 11 mln zł droższa. Gorzej, jeśli i ona zostałaby odrzucona, bo wtedy wchodziłaby w grę już tylko cena wskazana przez Budimex, który oszacował wartość swoich prac na ponad 100 mln zł więcej niż Banimex. W takiej sytuacji miasto byłoby zmuszone prawdopodobnie unieważnić postępowanie ze względu na to, że nie dysponuje aż tak dużym budżetem na tę inwestycję. To oznaczałoby kolejne opóźnienie w budowie alei.