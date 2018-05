3 ZDJĘCIA Kadr z filmu 'Jutro albo pojutrze' (Milenium Docs Against Gravity)

Grand Prix 15. edycji filmowego Festiwalu Millennium Docs Against Gravity we Wrocławiu i w Warszawie zdobył Bing Liu ze Stanów Zjednoczonych, autor filmu "Jutro albo pojutrze" ("Minding the Gap").