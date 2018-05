Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy nie informują o szczegółach sprawy.

Nadzór nad śledztwem objęła legnicka prokuratura rejonowa, która pierwszych oficjalnych informacji udzieli najprawdopodobniej w poniedziałek.

Ale, jak udało się ustalić portalowi lca.pl, znaleziony na ulicy Żwirki i Wigury ranny 24-latek był stanie krytycznym, gdy został zabrany przez pogotowie ratunkowe do szpitala. Tam zmarł.

Według portalu lca.pl na ulicy doszło wcześniej do bójki (ale póki co nie wiadomo, ile osób brało w niej udział i co dokładnie się wydarzyło).